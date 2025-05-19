Özel okullarda hayali not skandalı: 403 diploma iptal edildi, 6 okul kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okullara yönelik yürüttüğü denetimlerde ciddi usulsüzlükleri ortaya çıkardı. “Hayali not” ve “hayalet sınıf” skandalları nedeniyle 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Özel okullarda hayali not skandalı: 403 diploma iptal edildi, 6 okul kapatıldı
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Denetim raporlarına göre, bazı özel okullarda öğrencilerin devamsızlıkları kayıt altına alınmadı, sınavlara katılmayan öğrencilere not verildi ve sınav evrakı olmadan başarı puanları oluşturuldu. Bu usulsüz uygulamalar neticesinde 398 öğrenci bir üst sınıfa geçemeyerek başarısız kabul edildi.

Bakanlık yetkilileri, “hayali not” vakalarının özellikle ortaokul ve lise düzeyinde yaygınlaştığına dikkat çekti. Mezuniyet kriterlerini karşılamayan öğrencilere diploma verilmesinin eğitimde fırsat eşitliğine zarar verdiği vurgulandı. MEB, bu tür uygulamalara karşı yasal süreç başlatıldığını da açıkladı.

Denetimlerde dikkat çeken bir diğer sorun ise “hayalet sınıflar” oldu. Resmiyette var görünen ancak fiilen eğitim verilmeyen bu sınıflar, öğrenci mağduriyetine yol açtı. Söz konusu ihlaller nedeniyle 6 özel okulun faaliyet izni iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul denetimlerinin artırılarak sürdürüleceğini, eğitimde şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerinden taviz verilmeyeceğini duyurdu.

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