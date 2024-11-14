ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 ÖZYES kapsamında spor bilimleri alanında ek yerleştirme işlemleri sona erdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

Yerleştirme sonuç belgeleri basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 19-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların kayıt işlemlerini zamanında tamamlayabilmeleri için yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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