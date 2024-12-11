POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı

Toplam Başvuru: Lisans ve önlisans mezunlarından erkek ve kadın adaylar dahil olmak üzere 167 bin 692 kişi başvurdu.

Sınava Katılmaya Hak Kazananlar: Lisans mezunu 46 bin 400 erkek, 14 bin 400 kadın; önlisans mezunu 20 bin 407 erkek ve 3 bin 600 kadın olmak üzere toplamda 84 bin 807 kişi.

Şehit veya Vazife Malulü Yakınları: Bu adaylar kontenjan sınırlamasına tabi tutulmamış ve 335 kişi doğrudan hak kazanmıştır.

Sınav Süreci

Polis olmak isteyen adaylar, ön başvuruların ardından POMEM Giriş Sınavına katılacak. Başarılı olanlar, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim aldıktan sonra polis memuru olarak atanacak.

Sonuç Sorgulama

Adaylar, e-devlet şifreleriyle Polis Akademisi resmi internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilirler.

Sınav Ücretleri

Tutar: 1.900 TL

Son Ödeme Tarihi: 1 Ocak 2025

Ödeme Yeri: Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” hesabı

Başvuru sürecine dair detaylı bilgiye resmi siteden ulaşılabilir.