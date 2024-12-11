POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınan başvurularda 167 bin 692 aday yer aldı. Bunlardan 84 bin 807'si sınav aşamasına katılmaya hak kazandı.
Toplam Başvuru: Lisans ve önlisans mezunlarından erkek ve kadın adaylar dahil olmak üzere 167 bin 692 kişi başvurdu.
Sınava Katılmaya Hak Kazananlar: Lisans mezunu 46 bin 400 erkek, 14 bin 400 kadın; önlisans mezunu 20 bin 407 erkek ve 3 bin 600 kadın olmak üzere toplamda 84 bin 807 kişi.
Şehit veya Vazife Malulü Yakınları: Bu adaylar kontenjan sınırlamasına tabi tutulmamış ve 335 kişi doğrudan hak kazanmıştır.
Sınav Süreci
Polis olmak isteyen adaylar, ön başvuruların ardından POMEM Giriş Sınavına katılacak. Başarılı olanlar, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim aldıktan sonra polis memuru olarak atanacak.
Sonuç Sorgulama
Adaylar, e-devlet şifreleriyle Polis Akademisi resmi internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilirler.
Sınav Ücretleri
Tutar: 1.900 TL
Son Ödeme Tarihi: 1 Ocak 2025
Ödeme Yeri: Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” hesabı
Başvuru sürecine dair detaylı bilgiye resmi siteden ulaşılabilir.