Rakamlar ezber bozdu! 100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor

Bakan Yusuf Tekin, bu eğitim döneminde ilk kez 9. sınıfa kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 43'ünün mesleki ve teknik liseleri tercih ettiğini duyurdu. Mesleki eğitimin hem demokratikleşme hem de milli gelir açısından kritik olduğunu vurgulayan Tekin, "Yönelim sürekli artıyor" ifadesini kullandı. Şu an itibarıyla ortaöğretimdeki en kalabalık birimin mesleki ve teknik eğitim olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKA VE UZAY TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ

"Mesleki ve teknik eğitim konusu bizim açımızdan can alıcı bir konu." diyen Bakan Tekin, müfredatın sektörle birlikte güncellendiğini açı. Çağın ihtiyaçlarına göre yeni açılan alanlar şunlar oldu:

Siber Güvenlik

Yapay Zeka

Endüstriyel Kalite Kontrol

Havacılık ve Uzay Teknolojisi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE STAJ UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRAN DÜZENLEMELER

Öğrencilerin sadece teorik eğitimle kalmaması için staj imkanlarının genişletildiğini belirten Tekin, sektöre verilen teşvikleri anlattı. İşbaşı eğitimi alan öğrencilere, kalfalık ve ustalık durumlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u ile yüzde 50'si oranında teşvik sağlandığı ifade edildi.

BİLECİK ÖRNEĞİ

Okulların artık bölgenin sanayi ihtiyacına göre şekillendiğini söyleyen Tekin, İl İstihdam Kurulları aracılığıyla dinamik bir yapıya geçildiğini belirtti. Bakan, "Oradaki sektör temsilcileri diyor ki 'biz Bilecik'te seramik sanayini geliştirmek istiyoruz. Sektör olarak buraya odaklanacağız. Dolayısıyla o alanda yetişmiş kişiye ihtiyacımız var'. Biz meslek liselerimizi bu kurulun bizi yönlendireceği programlara göre revize ediyoruz." örneğini verdi.