Sınav kaygısıyla nasıl baş edilir? LGS sınavı öncesi öğrencilere öneriler
LGS kapsamında yapılacak sınav öncesi öğrencilere sınav kaygısıyla baş etmeleri için uzmanlardan öneriler geldi. Uzmanlar, artan sınav stresiyle başa çıkabilmenin en iyi yolunun olumsuz düşüncelerden kurtulmak olduğunu belirtti. Adaylara, nefes egzersizleriyle rahatlamaya çalışmaları da önerildi.
2 Haziran tarihinde 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek. Uzmanlar, sınava 1 gün kala stres, kaygı ve heyecanın kontrollü şekilde yönetilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi, Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş, bazı öğrencilerin "Sınava hazır değilim.", "Sınavda başarılı olamayacağım.", "Sınav kötü geçecek." gibi gerçekçi olmayan inançlara kapılabildiğini, sınav kaygısıyla başa çıkmanın en önemli aşamasının bu düşüncel inançları sorgulamak ve yeniden değerlendirmek olduğunu belirtti.
Bu inançların çok yüksek olduğu çocukların sınav kaygısıyla başa çıkamadıklarını ifade eden Dr. Melek Gözde Luş, özellikle sınav günü ve sınavdan bir gün önce bunların çok şiddetli yaşanmasının sınava hiçbir faydası olmadığını söyledi.
Melek Gözde Luş, LGS'ye girecek öğrencilere, şu önerilerde bulundu:
"Sınavdan bir gün önce muhakkak kendilerine şunu hatırlatmaları gerekiyor. İyisiyle kötüsüyle uzun ve zorlu bir hazırlık sürecini geçirdiler. Kendilerince elinden geleni yaptılar ve bu süreci geride bıraktılar. Şunu muhakkak söylesinler, 'Biliyorum elimden geleni belki yapamadım, belki yaptım ama bunu düşündüğüm zamanlarda elimden gelenin en iyisi de buydu. Hayatta mükemmel diye bir şey yok, mükemmel değilim, kimse mükemmel değil.' Sınavlar da onların nasıl biri olduğunu belirlemiyor, gerçek başarıyı asla belirlemiyor. Sadece ve sadece o andaki bilgi düzeyini ölçüyor ve hiçbir şeyin sonu değil asla."