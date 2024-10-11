Sınavlar kaldırıldı, kariyer basamakları değişti: Yeni öğretmenlik yasası yürürlükte

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Toplam 42 madde kabul edildi.

Yasalaşan teklifle, uzman ve başöğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları kaldırıldı. Eğitimciler, sınavların kaldırılmasından memnun. Ayrıca, eğitimciye yönelik şiddetle ilgili maddeler de olumlu karşılandı. Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan:

"Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu bu taslakta sınavdan vazgeçmesi sevindirici. Artık yeni kanunda sınavla kariyer basamakları belirlenmeyecek. Devlette devamlılık esastır diyoruz. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından kariyer basamaklarındaki sürelerin beş artı beş yıl olarak düzenleneceği bir vaat vardı. Bu olmadı ama sınavın kaldırılması ve bekleme sürelerinin kaldırılması sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz."

Açılacak olan Milli Eğitim Akademilerinin, eğitim fakültelerini etkisizleştireceği düşünülüyordu. Ancak akademinin açılmasıyla ilgili tüm maddeler kabul edildi. Akademi’de öğretmen adayları 550 saatlik bir programa tabi tutulacak. Program boyunca aday öğretmenlere 23 bin 310 liralık ödeme yapılacak.



Yeni kanunu Ulusal Kanal’a değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan, atamalarda KPSS puanının esas alınmasını istedi. Koackaplan, kanunun eksikliklerini anlattı.

"Öğretmenin ücretlisi, sözleşmesi olmaz. Öğretmen atamaları mutlaka ve mutlaka KPSS puan esasına göre ve kadrolu olmalıdır. Ehliyeti liakatı ön plana çıkaran bir yönetici atama sistemi İhlas edilmelidir. Öğretmenlik meslek kanunun en büyük eksiklerinden birisi de özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin hak hukukunu korumasına yönelik bir takım düzenlemelerin eksik olmasıdır. özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz sömürülmemelidir."