YKS'ye girecekler bu detaya dikkat!

Üniversite öğrencisi olmaya aday herkes, YKS’ye katılabilmeleri için son 3 gün. Belirtilen tarihler arasında başvuru işlemleri ve ücretlerini yatırmaları gerekecek. ÖSYM tarafından ilan edilen başvuruları kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

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YKS'ye girecekler bu detaya dikkat! - Resim: 1 1 5

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.

YKS'ye girecekler bu detaya dikkat! - Resim: 2 2 5

DİKKAT: SON 3 GÜN!

2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.

YKS'ye girecekler bu detaya dikkat! - Resim: 3 3 5

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023-YKS sınav takvimine göre geç başvurular başladı. YKS- 2023 geç başvurular ise 27 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YKS'ye girecekler bu detaya dikkat! - Resim: 4 4 5

YKS GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

YKS geç başvuru hakkını kullanmak isteyen adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünden YKS geç başvurularını gerçekleştirebilecekler.