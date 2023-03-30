YKS'ye girecekler bu detaya dikkat!
Üniversite öğrencisi olmaya aday herkes, YKS’ye katılabilmeleri için son 3 gün. Belirtilen tarihler arasında başvuru işlemleri ve ücretlerini yatırmaları gerekecek. ÖSYM tarafından ilan edilen başvuruları kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.
DİKKAT: SON 3 GÜN!
2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.
YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023-YKS sınav takvimine göre geç başvurular başladı. YKS- 2023 geç başvurular ise 27 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?
YKS geç başvuru hakkını kullanmak isteyen adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünden YKS geç başvurularını gerçekleştirebilecekler.