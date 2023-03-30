YKS'ye girecekler bu detaya dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.