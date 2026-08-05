Son dakika: MEB duyurdu! 2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2026 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: MEB duyurdu! 2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı
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 Lise tercihlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği sonuçlar erişime açıldı.

LGS yerleştirme sonuçları neredeyse nasıl öğrenilir?

LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler ve aileleri, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri bilgileriyle sisteme giriş yaparak yerleştikleri liseyi ve tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

Sınavla öğrenci alan liseler ile yerel yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından, herhangi bir liseye yerleşemeyen veya tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci takviminin de MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

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