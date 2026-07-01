SON DAKİKA: ÖSYM 2026-YKS kararını açıkladı! AYT'de o sorular değişti ve iptal edildi

Milyonlarca adayın üniversite kapısını aralamak için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları öncesinde ÖSYM’den ezber bozan bir son dakika açıklaması geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
SON DAKİKA: ÖSYM 2026-YKS kararını açıkladı! AYT'de o sorular değişti ve iptal edildi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-YKS oturumlarına yönelik yapılan bilimsel itirazları ve madde analizlerini karara bağladı.

ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) bir sorunun cevabı değiştirilirken, bir diğer soru ise tamamen iptal edildi.

AYT MATEMATİKTE CEVAP DEĞİŞTİ, EDEBİYATTA BİR SORU İPTAL!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, adayların puanlarını doğrudan etkileyecek değişiklikler şu şekilde sıralandı:

AYT Matematik Testi: Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun daha önce "C" olarak girilmiş olan doğru cevabı, yapılan bilimsel değerlendirmeler neticesinde "A" olarak değiştirildi.
AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi: Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK? ÖSYM'DEN KILAVUZ HÜKMÜ HATIRLATMASI

İptal edilen sorunun ardından adayların zihninde oluşan "Puanlar nasıl hesaplanacak?" sorusuna da ÖSYM açıklamasında yanıt verdi. Sınav kılavuzuna sadık kalınacağını belirten kurum, şu maddeyi işaret etti:

2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Bu hükme göre, iptal edilen Edebiyat sorusu hiç sorulmamış kabul edilerek, testteki diğer geçerli soruların puan değerleri yukarı yönlü olarak yeniden hesaplanacak ve adayların puanlama algoritmasına yansıtılacak. Matematik testinde ise yeni anahtara (A şıkkına) göre optik formlar yeniden taranacak.

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