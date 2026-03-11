Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçları açıklandı mı? MEB PBS sonuç ekranı sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre 2025 yılı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında boş kalan kadrolar için ek yerleştirme gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılan ilk atama sürecinin ardından boş kalan kadrolar için yeniden değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılan atama sonrasında boşalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir."

Ek atama kapsamında atanan öğretmen adayları sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının Personel Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Adaylar, sonuçlarına;

pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden e-Devlet şifreleriyle erişebiliyor.

Öte yandan bakanlık daha önce yapılan atama sürecine de değindi. Buna göre 15 bin sözleşmeli öğretmenin ilk ataması 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Atanan öğretmenler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlamıştı.