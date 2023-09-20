TLB'den ÇEDES tepkisi! Protokolün iptal edilmesi için kampanya başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, okullara ‘manevi danışmanlık’ hizmeti adı altında imam ve müezzin görevlendirmesine TLB'den tepki geldi.

Türkiye Liseliler Birliği, okullara manevi danışman atayan ÇEDES protokolünün iptal edilmesi kampanya başlattı.

TLB yaptığı paylaşımda "Değerler Eğitimi Cumhuriyet Devrimiyle Verilir" diyerek ÇEDES protokolünün iptal edilmesini istedi. Açıklamada, "ÇEDES projesinin derhal iptal edilmesini ve okullarımızda değerler eğitiminin kendi öğretmenlerimiz tarafından, Cumhuriyet'in milli devrimci kültürüyle verilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÇEDES projesinin derhal iptal edilmesini ve okullarımızda değerler eğitiminin kendi öğretmenlerimiz tarafından, Cumhuriyet'in milli devrimci kültürüyle verilmesini talep ediyoruz.#ÇEDESiptaledilsin ⤵️

🔗https://t.co/mC8sv4KDSd pic.twitter.com/PbeKChL7dh — Türkiye Liseliler Birliği - TLB (@liselibirligi) September 19, 2023

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de yaptığı paylaşım da Cumhuriyet değerleri olmadan değerler eğitimi olmayacağını, değerler eğitiminin MEB'in asli görevi olduğunu belirtti.

- Değerler eğitimi vermek MEB'in asli görevidir, bu görev Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilemez. Değerler eğitimi okulda öğretmenle verilir; okul dışında, "manevi danışman" adı altında din görevlileriyle değil. Değerler eğitimi milli değerlerle verilir. Cumhuriyetsiz, Atatürksüz olmaz. ÇEDES İptal edilsin, değerler eğitimi Cumhuriyet Devrimiyle verilsin.