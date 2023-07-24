Trabzon Üniversitesi'nde yeni gelişme! 11 yeni bölüm daha açıldı

Trabzon Üniversitesi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada 48 olan bölüm sayısının 11 yeni bölüm daha açılarak 59'a yükseltildiği ifade edildi.

İŞTE AÇILAN YENİ BÖLÜMLER

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin 11'i yeni olmak üzere 59 bölümüyle öğrencilerini beklediği vurgulandı.

Trabzon Üniversitesinin, yeni bölümler açarak öğrenci sayısını artırmaya ve dengeli büyümeye devam ettiği belirtilen açıklamada, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Tonya Meslek Yüksekokulu'nda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerine bu yıl ilk defa öğrenci kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu dengeli, planlı ve istikrarlı büyümeyi merkeze alarak eğitim öğretim faaliyetlerinin şekillenmesi için gayret ettiklerinin altını çizdi.

Aşıkkutlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: