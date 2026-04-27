Türkiye ve Çin'den kritik 'eğitim' görüşmesi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi vesilesiyle İstanbul’da bulunan Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin eğitim ekseninde derinleştirilmesinin hedeflendiği görüşmede, stratejik iş birliği alanları ve gelecek projeksiyonları ele alındı.

EĞİTİMDE ÇOK BOYUTLU İŞ BİRLİĞİ VE 55 YILLIK DİPLOMASİ

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye ve Çin arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek, eğitim alanındaki potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Diplomatik ilişkilerin resmiyette 55. yılında olduğunu ancak tarihi bağların binlerce yıla dayandığını hatırlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki ve teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz. Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız."

Tekin ayrıca, iki ülke liderlerinin ekonomik iş birliğini geliştirme noktasındaki samimi çabalarının başarıya ulaşması için temel başlangıç noktasının eğitim olması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KİLİT ROLÜ

Çinli Bakan Wang Xiaoping, görüşmede Türkiye ve Çin’in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olarak ortak paydalarına değindi. Devlet başkanları düzeyindeki temasların ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını belirten Wang, Türkiye’nin jeopolitik önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye kilit bir rol oynuyor. İkili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkiler günden güne artış gösteriyor."

EYLÜLDE ŞANGHAY’DA KRİTİK RANDEVU

Bakan Wang, Eylül ayında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek olan Finans Becerileri Zirvesi için Bakan Yusuf Tekin’e resmi davette bulundu. Daveti memnuniyetle karşıladığını ifade eden Tekin, zirve kapsamında eğitim alanındaki iş birliğini somutlaştırmak adına ortak çalışma gruplarının oluşturulabileceğini dile getirdi.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve bakanlık bürokratları da hazır bulunurken, iki ülke arasındaki eğitim diplomasisinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması konusunda mutabık kalındı.