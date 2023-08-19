Türkiye'de yarım bırakılmış o kitaplar! En çok tercih edilen kitap uygulamalarına göre hazırlandı

Türkiye en çok tercih edilen sosyal uygulamalar var. Bunlardan bazıları kitap severleri yakından ilgilendirirken, kitap severlerin kitaplar hakkında yorumlarını bulabilirsiniz. Bu istatistiklerde Türkiye'de en çok tercih edilen uygulamalara göre hazırlandı. İşte kitap severlerin yarım bırakmış olduğu on kitap.

10. İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN - SABAHATTİN ALİ

9. BÖYLE SÖYLEDİ ZERDÜŞT - FRİEDRİCH NİETZSCHE

8. HAYVAN ÇİFTLİĞİ - GEORGE ORWELL

7. SİNEKLERİN TANRISI - WİLLİAM GOLDİNG

6. SOFİE'NİN DÜNYASI - JOSTEİN GAARDER

5. MİLENA'YA MEKTUPLAR - FRANZ KAFKA

4. 1984 - GEORGE ORWELL

3. SUÇ VE CEZA - FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

2. TUTUNAMAYANLAR - OĞUZ ATAY

1. KÜRK MANTOLU MADONNA - SABAHATTİN ALİ