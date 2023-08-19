Türkiye'de yarım bırakılmış o kitaplar! En çok tercih edilen kitap uygulamalarına göre hazırlandı

İstatistikler Türkiye'de en çok kullanılan kitap uygulamalarına göre hazırlandı. Sosyal uygulamalar bizim hayatımızın bir parçası olurken, bu uygulamalar kitap severlerin hangi kitapları okuduğunu hangi kitapları okumak istediklerini gösterirken, yarım bıraktıkları kitapları da bize sunuyor.

Türkiye'de yarım bırakılmış o kitaplar! En çok tercih edilen kitap uygulamalarına göre hazırlandı
Türkiye'de yarım bırakılmış o kitaplar! En çok tercih edilen kitap uygulamalarına göre hazırlandı
Editör: Süleyman Daban
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Türkiye en çok tercih edilen sosyal uygulamalar var. Bunlardan bazıları kitap severleri yakından ilgilendirirken, kitap severlerin kitaplar hakkında yorumlarını bulabilirsiniz. Bu istatistiklerde Türkiye'de en çok tercih edilen uygulamalara göre hazırlandı. İşte kitap severlerin yarım bırakmış olduğu on kitap.

içimizdeki şeytan kitabı

10. İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN - SABAHATTİN ALİ

BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT

9. BÖYLE SÖYLEDİ ZERDÜŞT - FRİEDRİCH NİETZSCHE

8. Hayvan Çiftliği - George Orwell

8. HAYVAN ÇİFTLİĞİ - GEORGE ORWELL

7. Sineklerin Tanrısı - William Golding

7. SİNEKLERİN TANRISI - WİLLİAM GOLDİNG

6. Sofie'nin Dünyası - Jostein Gaarder

6. SOFİE'NİN DÜNYASI - JOSTEİN GAARDER

Türkiye'de yarım bırakılmış o kitaplar! En çok tercih edilen kitap uygulamalarına göre hazırlandı - Resim : 6

5. MİLENA'YA MEKTUPLAR - FRANZ KAFKA

4. 1984 - George Orwell

4. 1984 - GEORGE ORWELL

3. Suç ve Ceza - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

3. SUÇ VE CEZA - FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

OĞUZ ATAY TUTUNAMAYANLAR

2. TUTUNAMAYANLAR - OĞUZ ATAY

1. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

1. KÜRK MANTOLU MADONNA - SABAHATTİN ALİ

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