Türkiye'deki 3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi!

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'a göre, Türkiye'deki 3 üniversite yönetişim alanında dünyada ilk 100'e girdi.

Türkiye'deki 3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi!
Türkiye'deki 3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi
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Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'ndaki Yönetişim kategorisinde Türkiye'deki 3 üniversite dünyada ilk 100'e girdi. "Etik, işe alım uygulamaları, şeffaflık ve karar alma" gibi faktörlerin değerlendirildiği "Yönetişim" kategorisinde üç Türk üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100'de kendisine yer buldu.

Türkiye'deki 3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi

3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi

Üç üniversiteden İTÜ Asya'da 153. sırada yer alırken, Bilkent ve Gazi üniversiteleri ise 174. sırayı paylaştı.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter da rapordaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türk üniversiteleri sosyal kapsayıcılık ve işbirliğine güçlü bir bağlılık sergiliyor. Bu, ülkenin ilerici eğitim uygulamalarına olan bağlılığını yansıtan övgüye değer bir başarıdır."

Türkiye'deki 3 Üniversite Dünyada İlk 100'e Girdi! - Resim : 2

Sowter, eğitimin kalitesi, kariyer beklentileri ve mezun fırsatlarıyla ilgili konularda üniversitelerin endüstriyle bağlarını güçlendirirken çevresel ve sosyal bilimler alanındaki müfredatlarını ve araştırmalarını geliştirmeye odaklanmaları önerisinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# üniversite
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