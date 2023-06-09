YKS tercih için üniversiteler aratılmaya başlandı.adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre Türkiye’deki

üniversitelerin ilk onu şu şekilde.