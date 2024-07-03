Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi belirlendi! Bakın hangi üniversite ilk sırada

Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi üniversite seçimi yapacak öğrencilerin merak konusu haline geldi. Hangi üniversite ilk sırada bulunuyor? Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi sıralaması içerisinde hangi üniversiteler yer alıyor? İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi ve üniversite sıralaması...