Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi belirlendi! Bakın hangi üniversite ilk sırada
Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi üniversitede okumak isteyen öğrenci adaylarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte üniversite sıralamasının ayrıntıları...
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Editör: Nurullah Aydın
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Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi üniversite seçimi yapacak öğrencilerin merak konusu haline geldi. Hangi üniversite ilk sırada bulunuyor? Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi sıralaması içerisinde hangi üniversiteler yer alıyor? İşte Türkiye'nin en iyi üniversitesi ve üniversite sıralaması...
15. Erciyes Üniversitesi
14. Dokuz Eylül Üniversitesi
13.Yıldız Teknik Üniversitesi