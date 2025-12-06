Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var

YÖK Başkanı Erol Özvar, iki yıllık değerlendirme sürecinin ardından Sakarya Üniversitesinin araştırma üniversitesi statüsüne yükseldiğini açıkladı. Böylece 2025 yılı Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri listesi güncellendi.

Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 1

Sakarya Üniversitesinin iki yıllık kapsamlı izleme sürecinin ardından “araştırma üniversitesi” statüsü kazanmasıyla birlikte Türkiye’nin araştırma üniversiteleri listesi yenilendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı’ndaki performansıyla öne çıktığını belirtti. Böylece hem araştırma üniversitelerinin sayısı artarken hem de Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri sıralaması güncellenmiş oldu.

İşte 2025 listesi:

1 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 2

23 -   Bursa Uludağ Üniversitesi

2 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 3

22 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

3 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 4

21-  Fırat Üniversitesi

4 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 5

20 - Çukurova Üniversitesi

5 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 6

19 - Gebze Teknik Üniversitesi

6 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 7

18 - Marmara Üniversitesi

7 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 8

17 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

8 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 9

16 -  Atatürk Üniversitesi

9 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 10

15 -  Sakarya Üniversitesi

10 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 11

14 -  Erciyes Üniversitesi

11 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 12

13 -  Gazi Üniversitesi

12 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 13

12 -  Ege Üniversitesi

13 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 14

11 -  İstanbul Üniversitesi

14 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 15

10 -  Ankara Üniversitesi

15 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 16

9 -  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

16 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 17

8 - Hacettepe Üniversitesi

17 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 18

7 -  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

18 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 19

6 -  Yıldız Teknik Üniversitesi

19 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 20

5 -  Boğaziçi Üniversitesi

20 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 21

4 -  İstanbul Teknik Üniversitesi

21 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 22

3 -  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

22 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 23

2 -  Sabancı Üniversitesi

23 24
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var - Resim: 24

1 -  Koç Üniversitesi

24 24
