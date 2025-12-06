Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var
YÖK Başkanı Erol Özvar, iki yıllık değerlendirme sürecinin ardından Sakarya Üniversitesinin araştırma üniversitesi statüsüne yükseldiğini açıkladı. Böylece 2025 yılı Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri listesi güncellendi.
Sakarya Üniversitesinin iki yıllık kapsamlı izleme sürecinin ardından “araştırma üniversitesi” statüsü kazanmasıyla birlikte Türkiye’nin araştırma üniversiteleri listesi yenilendi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı’ndaki performansıyla öne çıktığını belirtti. Böylece hem araştırma üniversitelerinin sayısı artarken hem de Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri sıralaması güncellenmiş oldu.
İşte 2025 listesi:
23 - Bursa Uludağ Üniversitesi
22 - Karadeniz Teknik Üniversitesi
21- Fırat Üniversitesi
20 - Çukurova Üniversitesi
19 - Gebze Teknik Üniversitesi
18 - Marmara Üniversitesi
17 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
16 - Atatürk Üniversitesi
15 - Sakarya Üniversitesi
14 - Erciyes Üniversitesi
13 - Gazi Üniversitesi
12 - Ege Üniversitesi
11 - İstanbul Üniversitesi
10 - Ankara Üniversitesi
9 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
8 - Hacettepe Üniversitesi
7 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
6 - Yıldız Teknik Üniversitesi
5 - Boğaziçi Üniversitesi
4 - İstanbul Teknik Üniversitesi
3 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2 - Sabancı Üniversitesi
1 - Koç Üniversitesi