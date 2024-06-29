Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat...

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilere rehberlik edecek o liste bu haberde. İşte detaylar...

Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat...
Editör: Yağmur Biçen

1.İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat... - Resim : 1

2.GALATASARAY LİSESİ

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

3. KABATAŞ ERKEK LİSESİ

Taban puanı: 493.43

Yüzdelik dilim: 0,05

Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat... - Resim : 2

4. ANKARA FEN LİSESİ

Taban puanı: 490.47

Yüzdelik dilim: 0,11

5. İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

6. İZMİR FEN LİSESİ

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat... - Resim : 3

7. CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

Taban puanı: 484.52

Yüzdelik dilim: 0,27

8. ÇAPA FEN LİSESİ

Taban puanı: 483.55

Yüzdelik dilim: 0,29

9. TOFAŞ FEN LİSESİ

Taban puanı: 482,97

Yüzdelik dilim: 0,32

10. ADANA FEN LİSESİ

Taban puanı: 481.29

Yüzdelik dilim: 0,40

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