Türkiye'nin en iyi liseleri! Tercih yapacaklar dikkat...
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilere rehberlik edecek o liste bu haberde. İşte detaylar...
1.İSTANBUL ERKEK LİSESİ
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
2.GALATASARAY LİSESİ
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
3. KABATAŞ ERKEK LİSESİ
Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05
4. ANKARA FEN LİSESİ
Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
5. İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
6. İZMİR FEN LİSESİ
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
7. CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
8. ÇAPA FEN LİSESİ
Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
9. TOFAŞ FEN LİSESİ
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
10. ADANA FEN LİSESİ
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40