TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün düzenlenen 2023-TUS 2. döneme ilişkin bilgilere yer verildi.

TUS 2. dönem sınavına başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 4 Ekim 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Öte yandan, bugün düzenlenen 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'na (STS Tıp Doktorluğu) katılan adaylar da ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden sınav sorularına ve cevap anahtarına erişebilecek.

# tıpta uzmanlık sınavı
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