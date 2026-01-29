TUS ve STS başvuruları başladı mı? Son gün ne zaman?

TUS başvuru süreci 2026 yılı için resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 1. dönem başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri netleşti.

Tıp fakültesi mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanlar için başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TUS sınav ücreti 2026 yılı için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin resmi ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek.

TUS VE STS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları 28 Ocak’ta başladı ve 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını;

ÖSYM başvuru merkezlerinden,

ais.osym.gov.tr adresinden,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

TUS 2026 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 TUS 1. dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.