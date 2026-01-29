TUS ve STS başvuruları başladı mı? Son gün ne zaman?

2026 yılı TUS ve STS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgilerine ilişkin detayları araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TUS ve STS başvuruları başladı mı? Son gün ne zaman?
Yayınlanma:

TUS başvuru süreci 2026 yılı için resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 1. dönem başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri netleşti.

Tıp fakültesi mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanlar için başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TUS sınav ücreti 2026 yılı için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin resmi ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek.

TUS VE STS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları 28 Ocak’ta başladı ve 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını;

ÖSYM başvuru merkezlerinden,
ais.osym.gov.tr adresinden,
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

TUS 2026 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 TUS 1. dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyorMeteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyorYurt
TUS sts
Günün Manşetleri
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Putin ve Şara Moskova'da görüştü...
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon!
Restoranlarda o ücretler yasaklanıyor!
Kırmızı bültenle aranan 14 isim Türkiye'ye getirildi!
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de
Getir çöktü mü? 28 Ocak’ Getir erişim sorunu Getir çöktü mü? 28 Ocak’ Getir erişim sorunu
TUS ve STS başvuruları başladı mı? Son gün ne zaman? TUS ve STS başvuruları başladı mı? Son gün ne zaman?
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu!