Tuzla'da hedef tekli eğitim! Recep Paylan Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı
İstanbul Tuzla Belediyesi, tekli eğitime geçme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bağışçıların katkısı ile yapılacak olan Recep Paylan Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı.
İstanbul Tuzla'da eğitim ve öğretimi tekli sisteme geçirecek, Recep Paylan Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hedeflerinin tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.
Yazıcı, eğitimin her alanında hizmet vermeye, destek olmaya devam ettiklerini belirtti.
Yazıcı, okul arazisini bağışlayan Ebru Denktaş'a teşekkür ederek, bu tür çalışmalarda bağışçıların önemine dikkat çekti.