TYT'den 180-290 arası alanlar dikkat! Bu bölümlere şansınız çok yüksek: İşte geleceği parlak 2 yıllık bölümler

TYT sınavının tamamlanmasının ardından gözler puan hesaplamaları ve tercih sürecine çevrildi. TYT puanı ile alan bölümler, üniversite adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sistemde 180, 190, 200, 220, 250, 270, 280 ve 290 puan aralığında tercih edilebilecek birçok ön lisans programı bulunuyor.

Önemli Uyarı: Tercih sürecinde yalnızca aldığınız puanın değil, başarı sıralaması ve kontenjan durumlarının da oldukça önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor.

SADECE TYT PUANIYLA 4 YILLIK BÖLÜM KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?

Üniversite adayları arasında en çok merak edilen konulardan biri, sadece temel oturum olan TYT puanıyla 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin mümkün olup olmadığıdır. ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sisteminde genel kural olarak 4 yıllık lisans bölümleri AYT veya YDT puan türleriyle öğrenci kabul eder. Ancak, sadece TYT puanıyla girilebilen 4 yıllık lisans programları da mevcuttur. Bu sisteme dahil olan yollar şu şekildedir:

Özel Yetenek Sınavıyla Alan Lisans Bölümleri: ÖSYM'nin belirlediği TYT taban baraj puanını aşan adaylar; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Grafik Tasarım, İç Mimarlık, Moda Tasarımı, Konservatuvar Programları (Müzik, Oyunculuk vb.) ve Resim İş Öğretmenliği gibi 4 yıllık lisans bölümlerine, üniversitelerin düzenlediği yetenek sınavlarına katılarak doğrudan TYT puanıyla yerleşebilirler.

Yüksekokul Bünyesindeki Bazı Lisans Programları: Bazı üniversitelerin "Fakülte" yerine "Yüksekokul" bünyesinde yer alan 4 yıllık uygulamalı lisans programları geçmiş dönemlerde TYT ile öğrenci kabul etmiştir. Ancak ÖSYM kılavuzlarında yapılan güncellemelerle bu bölümlerin çok büyük bir kısmı artık AYT puan türlerine (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) dahil edilmiştir. Bu nedenle tercih yaparken güncel kılavuzdaki puan türü sütununu titizlikle incelemek büyük önem arz etmektedir.

2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞİN EN GÜÇLÜ FORMÜLÜ: DGS

Doğrudan merkezi yerleştirmede TYT ile 4 yıllık bir bölüme puanı yetmeyen veya yerleşemeyen adaylar için en güçlü alternatif Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak öne çıkmaktadır.

TYT puanıyla girilen 2 yıllık bir ön lisans programından (örneğin Bilgisayar Programcılığı veya Adalet) mezun olan öğrenciler, DGS'ye girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına (Bilgisayar Mühendisliği veya Hukuk gibi) tamamlayabilirler. Bu yöntem, dolaylı yoldan TYT puanını 4 yıllık bir diplomaya dönüştürmenin en etkili yoludur.

İŞTE TYT PUANI İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Tercih döneminde seçebileceğiniz, TYT puan türüyle öğrenci kabul eden ön lisans programlarının listesi oldukça geniştir. İşte o bölümlerden öne çıkanlar: