Ücretli öğretmenler haklarını istiyor! Ücretli Öğretmenler Dayanışma Platformu Ankara'ya geldi

Ücretli öğretmenlerin maaşı asgari ücretin altında kaldı. 43 kez Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşen Ücretli Öğretmenler Dayanışma Platformu bir kez daha taleplerini duyurmak için Ankara’ya geldi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Ücretli öğretmenlerin maaşları asgari ücretin altında kalıyor, sigortaları yarım yatıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda bir öğretmenin yaptığı her şeyi yapıyorlar, ama ancak bırakın aynı maaşı, asgari ücret bile alamıyorlar.

Emeklilik onlar için neredeyse bir hayal, çünkü sigortaları bile tam yatmıyor. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Platformu bir kez daha taleplerini duyurmak için Ankara’ya geldi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelerek tam 43 kez Bakanlık’la görüşen öğretmenler sendikal haklardan da yararlanamıyor.

Emeklerinin karşılığını almak için mücadele eden ücretli öğretmenler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunacak.

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