Üniversite adayları dikkat! Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'de ilk 500'de 6 üniversite var
YSK'ye sayılı günler kala üniversite adayları üniversite tercihleri için araştırma yapmaya başladı. Peki dünyadaki en iyi üniversiteler arasında Türkiye'den hangi üniversiteler var?
Son Güncelleme:
YKS'ye sayılı günler kaldı. Üniversite tercih süreci en az sınav süreci kadar zorlu. Üniversite adayları bu süreci en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Round University Ranging'in (RUR) yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'na göre en iyi 500 üniversite belli oldu. Peki bu rapora göre Türkiye'deki üniversiteler kaçıncı sırada? İşte o liste...
DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
1. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD
2. Harvard Üniversitesi – ABD
3. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – ABD
4. Stanford Üniversitesi – ABD
5. Karolinska Enstitüsü – İsveç
6. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre
7. Kolombiya Üniversitesi – ABD
8. Imperial College London – Birleşik Krallık
9. Chicago Üniversitesi – ABD
10. Johns Hopkins Üniversitesi – ABD