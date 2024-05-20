Üniversite adayları dikkat! Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'de ilk 500'de 6 üniversite var

YKS'ye sayılı günler kaldı. Üniversite tercih süreci en az sınav süreci kadar zorlu. Üniversite adayları bu süreci en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Round University Ranging'in (RUR) yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'na göre en iyi 500 üniversite belli oldu. Peki bu rapora göre Türkiye'deki üniversiteler kaçıncı sırada? İşte o liste...