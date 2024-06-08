Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite
Milyonlarca üniversite adayı önümüzdeki günlerde YKS'de ter dökecek. Sonrasında adayları zorlu bir süreç daha bekliyor. O da tercih dönemi. Peki Türkiye'de en iyi üniversiteler hangileri?
Ülkemizdeki üniversitelerin hangilerinin daha iyi olduğu, özellikle yükseköğrenim çağındaki öğrenciler için büyük bir merak konusudur. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de 209 devlet üniversitesi ve akademi ile 78 vakıf üniversitesinin bulunması, en iyi üniversitelerin hangileri olduğunu daha da önemli hale getirmektedir.
Türkiye’deki en iyi 10 üniversite baz alındığında karşımıza ilk olarak Hacettepe Üniversitesi çıkmaktadır. Ardından ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik üniversitesi ile devam etmekte ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile Ege Üniversitesiyle son bulmaktadır.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERİTELERİ HANGİLERİ?
URAP sonuçlarına göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 2020 / 2021 listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sıralamada yer alan kurumlar içerisinde Türkiye’deki özel üniversiteler ve Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri karma olarak yer almaktadır.