Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite

Ülkemizdeki üniversitelerin hangilerinin daha iyi olduğu, özellikle yükseköğrenim çağındaki öğrenciler için büyük bir merak konusudur. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de 209 devlet üniversitesi ve akademi ile 78 vakıf üniversitesinin bulunması, en iyi üniversitelerin hangileri olduğunu daha da önemli hale getirmektedir.