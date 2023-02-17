Üniversite vize sınavları online mı yapılacak?

ÜNİVERSİTE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

YÖK tarafından üniversiteler için yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağı duyurulmuştu. Ancak vize ve final sınavlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.