Üniversite vize sınavları online mı yapılacak?
Deprem felaketinin ardından üniversitelerin bahar döneminde online eğitime geçtiğini duyuruldu. Duyurunun ardından öğrenciler, "Vize sınavları online mı olacak?" şeklinde araştırıyor. İşte detaylar...
YÖK, deprem felaketinin ardından tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı. Sonrasında üniversitelerin bahar döneminin uzaktan devam edileceği duyuruldu.
ÜNİVERSİTE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?
YÖK tarafından üniversiteler için yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağı duyurulmuştu. Ancak vize ve final sınavlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.
YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.
Kaynak: Habertürk