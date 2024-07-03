Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte üniversite tercihlerinde başarı için püf noktaları

Üniversite tercihi yapmadan önce kendinize bazı sorular sormalısınız. Bu soruların cevaplarının geleceğinizi yönlendirebileceğini unutmayın. Yanlış bir bölüm veya üniversite seçimi yaptığınızı düşünüyorsanız, her zaman başka bir üniversiteye ve bölüme geçme şansınız olduğunu bilmelisiniz.

Ancak zaman ve maliyet tasarrufu açısından ilk tercihinizde kendinize uygun üniversiteyi ve bölümü seçmek avantajlı olacaktır. Tercihlerden önce kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

KENDİNİZE SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Bu üniversite ve bölüm akademik olarak tatmin edici mi?

Üniversitenin konumu nasıl?

Kampüs yaşamı nasıl? Burası istediğim gibi bir kampüs mü?

Bu üniversiteye gidersem nerede yaşarım?

Üniversitenin bulunduğu şehirde yaşam maliyetlerini karşılayabilir miyim?

Üniversitenin sosyal olanakları neler?

Şehrin ulaşım imkanları, konut giderleri ve sosyal yaşantısı nasıl?

Bu üniversite ve bölümün kariyer olanakları neler?





Üniversite seçiminde bulunacak öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak tercihlerde bulunur. Bu tercihler, son hali verildikten sonra ÖSYM’ye gönderilir.

ÖSYM, sınavda başarılı olmuş her aday için 24 tercih hakkı tanır. Bu dönemde ÖSYM’nin web sitesinde üniversite tercih kılavuzu yayınlanır. Bu kılavuz her sene bazı değişiklikler içerir, bu sebeple kılavuzu incelemeniz büyük önem taşır. Tercih yaparken öncelikli olarak yukarıdaki sorulara cevap vermeli ve nasıl bir üniversite istediğinizi belirlemelisiniz. Puanınız yettiği için istemediğiniz bir bölümü seçmek, genellikle daha büyük sorunlara yol açar.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sıralamanıza göre tercih yapmaya hak kazandığınız bölümü ve üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Sıralamaya göre tercih listesi hazırlamak, genellikle puana göre hazırlamaktan daha geçerli bir yöntemdir. Her yıl boş kontenjanlar için üniversite ek yerleştirme şansınız olduğunu da unutmayın. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM ek tercihler için boş kontenjanları açıklar.

Kendinize tanınan hakların tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Üniversite ve bölüm seçimi yaparken tercih kılavuzunda yer alan “Özel Koşullar ve Açıklamalar” bölümünü mutlaka dikkatlice incelemelisiniz. Üniversite tercihi nasıl yapılmalı sorusuna cevap verdiğimize göre, sıralamanın nasıl olması gerektiği sorusuna geçebiliriz. Üniversite ve bölüm tercihi için 24 hakkınız olduğunu biliyorsunuz. Peki, bu 24 hakkı nasıl doldurmalısınız, hangi bölümü hangi sıraya yazmalısınız? Üniversite ve bölüm seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler şunlardır:

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHİNDE DİKKAT

Başarı sıralamanızı dikkate alın, puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapın.

İsteğinize göre sıralama yapmalısınız. Yalnızca okumak istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri listeye dahil edin.

Tüm tercih haklarını doldurmak zorunda olmadığınızı unutmayın. İstediğiniz bir bölüme yerleşerek, gelecek yıl yeniden sınava girerseniz OBP katkınızın yarıya düşeceğini unutmayın.

DİKKAT!

Kontenjanları karşılaştırmalısınız. Sınava girdiğiniz yıl önceki yıla oranla kontenjan artmışsa o programın başarı sıralaması düşecektir.

Kılavuzu detaylı bir şekilde okuyun. Özel şartları ve sıralama talep eden bölümleri iyice araştırın.

Sınav belgenizde yazan başarı sıralamalarını ve puanları doğru şekilde analiz edin.

Farklı meslekleri araştırın ve mümkünse bu meslekleri uzmanlarından dinleyin.

Kariyer açısından geleceği olan bölümleri tercih etmeye çalışın.