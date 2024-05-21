Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?
YKS'ye sayılı günler kaldı. Sınavdan sonra üniversite adaylarını tercih süreci bekliyor. Peki Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?
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Milyonlarca üniversite adayı YKS'de ter dökecek. Hem adaylar, hem adayların aileleri en az sınav süreci kadar zorlu bir sürece girecek. O da üniversite tercih maratonu. Meslek seçmenin ilk adımı üniversite okunulan bölümden geçiyor. Peki Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?