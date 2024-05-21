Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?

YKS'ye sayılı günler kaldı. Sınavdan sonra üniversite adaylarını tercih süreci bekliyor. Peki Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?

# YKS # üniversite tercihleri # meslek
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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor? - Resim: 1

Milyonlarca üniversite adayı YKS'de ter dökecek. Hem adaylar, hem adayların aileleri en az sınav süreci kadar zorlu bir sürece girecek. O da üniversite tercih maratonu. Meslek seçmenin ilk adımı üniversite okunulan bölümden geçiyor. Peki Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor?

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor? - Resim: 2

TÜRKİYE’DE EN ÇOK PARA KAZANDIRAN MESLEKLER HANGİLERİ?

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor? - Resim: 3

10. MALİ MÜŞAVİRLİK

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Türkiye'de en çok hangi meslekler kazandırıyor? - Resim: 4

9. PETROL MÜHENDİSLİĞİ

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