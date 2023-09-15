Üniversitelerin açılmasına az bir süre yeni eğitim hayatı, başka şehirler, başka dersler gibi değişkenlerden dolayı bir çok kişi şimdiden üniversite hayatında neler yapacağını düşünmeye başladı. Bizler de üniversitede yapmamanız gereken 7 hareket nedir sorusunun cevabını derledik. Siz de üniversiteye yeni başlayanlar kervanındaysanız vereceğimiz tavsiyeler tam size göre.

ÜNİVERSİTEDE YAPMAMANIZ GEREKEN 7 HAREKET NEDİR?

Öncelikle arkadaş ortamınızı iyi seçin! Lise hayatından daha farklı olan yeni bir ortama giriyorsunuz ve sizinle arkadaşlık kurmak isteyecek birçok insanla karşılaşacaksınız. Yeni bir ortamda yalnız kalmamak adına sizde hemen arkadaşlık kurmak isteyebilirsiniz ancak bilmelisiniz ki kuracağınız bu arkadaşlık sizi daha ileriye yahut daha geriye götürebilir. Bu yüzden sizi aşağılara çekip sizin enerjinizi emecek insanlara dikkat edin ve onlardan uzak durun.

Üniversiteye başladığınız zamanlarda girdiğiniz bu yeni ortam cazibesiyle sizi büyüleyecektir. Özellikle yoğun bir üniversite hazırlık sürecinden geçip ilk yıl rahat geçireyim diye düşünüyorsanız bunu aklınızdan çıkarın! Aksi takdirde, derslerinizden kalabilir, bir senenizin boşa gitmesine neden olabilir ve en önemlisi ortalamanızın düşmesine sebep olabilirsiniz. Buda sizin iş görüşmelerinizde, yüksek lisans ve Erasmus başvurunuzda sizi hayli etkileyecektir.

KİTAP LİSTESİNİ HEMEN ALMALI MIYIM?

Üniversitede yapmamanız gereken 7 hareket arasında, size verilen kitap listesini hemen tamamlamak vardır. Bu listede ki kitapların çoğunu sene boyunca kullanmayacaksınız, size kaynak olması açısından listeye eklenmiş olabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu aynı bölüm okuyan üst sınıflardan fikir almak hatta daha düşük ücretle onlardan satın almak bir yol olabilir.

Üniversitede hangi bölümü okursanız okuyun kendinizi geliştirmediğiniz sürece mezuniyetten sonra iş arayışında hayli çabalamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden sadece okul, arkadaş ortamı ve kütüphane arasında mekik dokumayın. Öncelikle okulunuzu iyi tanıyın, imkanlarını araştırın, çap yapabiliyor musun? Burs imkanları var mı? Seminer programları nelerdir? Kendi alanınızda staj imkanları yaratıp kendinizi bu konuda geliştirebilir network ağınızı arttırabilirsiniz.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ OLMAK İYİ BİR TERCİH MİDİR?

Üniversitenin ilk yılında öğrenci temsilcisi olmak havalı gelebilir. Ancak bu iş sanıldığı kadar kolay değildir! Böyle bir görev üstlenirseniz bolca sorumluluğun altına girmiş ve bolca işin sizi beklediğini unutmayın. Yeni hayatınızın bu ilk yılını fotokopi makinesi başında geçmesini istemiyorsanız öğrenci temsilcisi olmayı aklınızdan bile geçirmeyin! Üniversite hayatında yapmamanız gereken 7 hareket arasında ki 5 maddeyi sıraladık! Sıradaki 2 maddemiz ise; çok paralar ödeyip tek kişilik oda almaya çalışmayın, unutmayın sosyal ortam iyi bir arkadaşlıkla gerçekleşir! Son olarak ve en önemlisi ders seçim döneminizi kaçırmayın!