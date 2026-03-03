Üniversiteler 3 yıla mı iniyor? YÖK'ten Meclis'teki soru önergesine yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi planlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan soru önergesini yanıtladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz aylarda gündeme getirilen üniversite eğitim sürelerinin kısaltılması fikri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kayıtlarına geçti. Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, lisans eğitiminin üç yıla düşürülmesi hedefine dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırlayarak meclise sundu.

Milletvekili Çalışkan, sunduğu önergede ilgili kararın altyapısına ve akademik yansımalarına dair detaylı bilgiler talep etti. Çalışkan'ın önergesinde doğrudan şu sorular yer aldı: “Yükseköğretimde lisans süresinin üç yıla indirilmesi karan hangi bilimsel verilere, akademik ihtiyaçlara veya stratejik raporlara dayandırılmaktadır? Bu konuda Bakanlığınız veya YÖK bünyesinde hazırlanmış kapsamlı bir etki analiz raporu bulunmakta mıdır? Varsa bu rapor kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Bu düzenleme planlanırken; üniversitelerin senatoları, öğretim üyeleri, eğitim sendikaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile hangi düzeyde bir istişare süreci yürütülmüştür? Görüşlerine başvurulan akademik kurumların bu değişikliğe yaklaşımı ne yöndedir?”

''ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR''

Hatay Milletvekili Çalışkan’ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği bu sorulara resmi cevap Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) geldi. Kurum, konuya ilişkin çalışmaların çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”

YÖK yusuf tekin
