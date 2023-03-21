Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı

377 BİN ÖĞRENCİ

Depremden doğrudan etkilenen illerde 16’sı devlet 2’si vakıf olmak üzere 18 üniversitenin bulunduğunu hatırlatan Özvar, şu bilgileri verdi: “Türkiye’deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 377 bininin bu 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı olduğunu görmekteyiz. Bu sayı, bölgedeki üniversitelerin, ülkemizdeki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9’una ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Öte yandan, deprem bölgesinde ailesinin ikameti olan toplam 545 bin öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yaklaşık 246 bini, söz konusu 11 ilde öğrenim görmektedir. Yaptığımız hesaplamaya göre, Türkiye’deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Bir başka ifadeyle, deprem hem o illerde ikamet edenler hem de o illerde eğitim alan yüzbinleri doğrudan etkilemiştir. Bu veriler bölgede meydana gelen depremlerin yükseköğretim alanında gerek beşeri gerekse altyapı bakımından icra ettiği tesirlerinin genişliğini göstermesi bakımından manidardır.”