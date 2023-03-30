Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?
Üniversitelerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin bir süre uzaktan devam etmesini kararlaştırılmıştı. Üniversitelerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi.
DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK
Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.
Kaynak: ntv.com.tr