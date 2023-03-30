Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?

Üniversitelerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?

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Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı? - Resim: 1 1 4

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin bir süre uzaktan devam etmesini kararlaştırılmıştı. Üniversitelerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?

Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı? - Resim: 2 2 4

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi. 

Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı? - Resim: 3 3 4

DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı? - Resim: 4 4 4

ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Kaynak: ntv.com.tr