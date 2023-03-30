Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin bir süre uzaktan devam etmesini kararlaştırılmıştı. Üniversitelerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?