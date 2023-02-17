Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler neler?

UYGULAMALI EĞİTİM HANGİ BÖLÜMLERİ KAPSIYOR?

Uygulamalı eğitim veren bölümler genelde fiziksel olarak bir aktivitenin uygulandığı ve materyallerin kullanıldığı bölümler için kullanılıyor. Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.