Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler neler?
Üniversitelerde bahar dönemi itibarıyla uzaktan (online) eğitime geçildiği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, uygulamalı programlarda okuyan öğrencilerin eğitime yüz yüze devam edeceğine bazı bölümlerin ise uzaktan devam edeceğine vurgu yaparken, hibrit sistemi uygulanacağını belirtti.
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde hibrit sisteme geçildiğini vurgularken, uygulamalı programlarda eğitimin yüz yüze süreceğini açıkladı.
UYGULAMALI EĞİTİM HANGİ BÖLÜMLERİ KAPSIYOR?
Uygulamalı eğitim veren bölümler genelde fiziksel olarak bir aktivitenin uygulandığı ve materyallerin kullanıldığı bölümler için kullanılıyor. Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.
Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.
UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?
Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak.
Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.
Kaynak: Habertük