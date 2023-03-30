Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu AjansıO illerde de YKS yapılacak Binlerce öğrenci kendi iline döndü Okullar ne zaman kapanacak? YÖKDİL cevap anahtarları erişime açıldı