Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı
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YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yüksek Öğretim Kurulu # yüz yüze eğitim
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