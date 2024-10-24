Üniversiteli gençlere 5 bin lira destek!

Üniversiteli gençler dikkat. Belediye 5 bin lira destek yardımlarını hesaplara yatırdığını duyurdu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz açıkladı...

Üniversiteli gençlere 5 bin lira destek!
Üniversiteli gençlere 5 bin lira destek!
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz duyurdu. Üniversiteli gençlere 5 bin lira destek yapılıyor, tutar hesaplara yatırıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün seçim beyannamesinde yer alan ve devlet üniversitesinin lisans bölümlerine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere verilecek 5 bin liralık nakdi destek yardımları hesaplara yatırıldı.

5 BİN LİRA DESTEK

Üniversiteli gençlere 5 bin lira destek! - Resim : 1

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatıyla hayata geçirilen ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek olan 5 bin liralık nakdi destek yardımı hesaplara yatırıldı.
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Gebze Belediyesi olarak eğitime destek amacımız doğrultusunda geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerini de yatırmıştık. Eğitime destek programı kapsamında seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz şekilde devlet üniversitelerinden birine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze’de ikamet eden gençlerimize 5 bin TL eğitim yardımı kararı da almıştık. Başvuru süresi sonunda şartları yerine getiren sevgili evlatlarımızdan bin 118’ine 5 bin TL’lik eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdık. Güle güle harcamaları dileğiyle tüm öğrenci kardeşlerime üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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