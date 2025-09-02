Üniversitelilere burs imkanı: Başvuru tarihleri ve burs miktarları belli oldu!

KYK BURSU VE KREDİSİ



Üniversiteli olacak ya da eğitimine devam eden öğrenciler için en çok başvurulan kurumlardan biri KYK.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 3 bin lira burs ve kredi imkanı sağlıyor. Yurtdışında eğitim alanlar, ikinci öğretim öğrencileri ve amatör milli sporcular da başvurabiliyor. YKS’de ilk yüze girenler için de destek veriliyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor, tarih ise henüz açıklanmadı.