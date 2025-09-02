Üniversitelilere burs imkanı: Başvuru tarihleri ve burs miktarları belli oldu!
Üniversite kayıt döneminde öğrenciler için burs başvuruları araştırılıyor. KYK’dan vakıflara kadar pek çok kurum farklı miktarlarda burs sağlıyor. İşte başvuru tarihleri ve ayrıntılar.
KYK BURSU VE KREDİSİ
Üniversiteli olacak ya da eğitimine devam eden öğrenciler için en çok başvurulan kurumlardan biri KYK.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 3 bin lira burs ve kredi imkanı sağlıyor. Yurtdışında eğitim alanlar, ikinci öğretim öğrencileri ve amatör milli sporcular da başvurabiliyor. YKS’de ilk yüze girenler için de destek veriliyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor, tarih ise henüz açıklanmadı.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ortaöğretim ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil geniş bir kesime burs veriyor.
Başvurular kurumun internet sitesi üzerinden alınıyor. Bu yılki aylık burs miktarı henüz açıklanmadı, en son verilen rakam 3 bin liraydı.
KIZILAY BURSLARI
Kızılay, ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere 9 ay süreyle burs desteği sağlıyor.
Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, kurumun internet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor. Geçen yıl burs miktarı aylık 3 bin liraydı.
YÖK DESTEK BURSU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS’de ilk üç sırada yerleşen öğrencilere 12 ay boyunca burs veriyor.
Ayrıca uluslararası öğrenci programları kapsamında yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de destek alabiliyor. 2025 Ocak itibarıyla burs miktarı 3 bin liraya çıkarıldı.
TÜBİTAK 2205 LİSANS BURSU
TÜBİTAK’ın 2205 Lisans Burs Programı başvuruları 27 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
12 ay boyunca ödenen burs, hazırlık sınıfı öğrencilerini de kapsıyor. Başvurular TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden alınıyor. Miktar öğrencinin yerleşme derecesine göre değişebiliyor.
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)
TEV, lise ve üniversite öğrencilerine farklı kategorilerde burs sağlıyor.
Başvuru tarihleri şöyle:
Yurt bursu 18 Ağustos–4 Eylül,
Mesleki Ortaöğretim bursu 18 Ağustos–25 Eylül,
Üniversite bursu 15 Eylül–9 Ekim,
Üstün Başarı bursu 15 Eylül–9 Ekim,
Üstün Başarı Sanat bursu 20 Ekim–6 Kasım,
Yüksek Lisans/Doktora bursu 29 Eylül–16 Ekim,
Kız Öğrenci Yurt bursu 18 Ağustos–4 Eylül.
Lise bursu 2.800 TL,
Üniversite bursu 5.800 TL,
Üstün başarı bursu 11.600 TL.
YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Üniversiteler, yüksekokullar ve meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlanıyor.
Başvurular ekim ayında alınıyor. Geçen yıl burs miktarı aylık 4 bin TL idi ve 9 ay boyunca ödendi.
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
Başarılı ve maddi imkânı olmayan öğrencilere burs desteği veriyor.
12 ay boyunca ödenen bursun miktarı ve başvuru tarihi her yıl vakfın internet sitesinde açıklanıyor.
TEKFEN VAKFI
İkinci öğretim dahil üniversiteyi kazanan öğrenciler ve lise öğrencileri burs alabiliyor.
Kasım–mayıs arasında verilen bursun geçen yılki toplam miktarı 44.800 TL olarak açıklandı.
İTO BURSU
İstanbul Ticaret Odası, üniversite öğrencilerine hazırlıktan 6. sınıfa kadar burs veriyor.
Başvuru tarihi ve miktarı bu yıl için henüz açıklanmadı.
ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI
Her eğitim düzeyinde öğrencilere burs sağlıyor.
Miktarı 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Başvurular internet sitesinden alınıyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
Gelir düzeyi düşük öğrenciler için burs veriliyor.
Başvurular 1–30 Eylül arasında alınacak. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli’nde mühendislik fakültesi öğrencileri başvurabiliyor.
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
Üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor.
Geçen yıl 30 Eylül’e kadar alınan başvuruların bu yılki takvimi henüz açıklanmadı.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İlahiyat ve farklı programlarda eğitim gören öğrencilere burs veriliyor.
Başvurular başladı, son tarih 26 Eylül.
TABİP ODALARI (İSTANBUL–ANKARA–BURSA–TEKİRDAĞ)
Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik burs imkanları sağlanıyor.
Başvuru tarihleri illere göre değişiyor; genellikle eylül–ekim aylarında alınıyor.
TSK EĞİTİM VAKFI
Şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanıyor.
Başvurular genellikle eylül–ekim arasında alınıyor.
MEHMETÇİK VAKFI
Şehit ve gazi erbaş/er çocukları ile malul Mehmetçiklere destek veriliyor.
Başvurular yıl sonuna kadar yapılabiliyor. Burs miktarı 5 bin TL.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
Cerrahpaşa Tıp öğrencilerine aylık 5 bin TL burs sağlanıyor.
10 ay boyunca ödeme yapılıyor. Son başvuru tarihleri eğitimine devam edenler için 10 Eylül, yeni kayıt olanlar için 20 Eylül.