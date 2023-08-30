Üniversiteye başlayacaklara üniversite hayatının en verimli ve keyifli şekilde geçmesi için tavsiyeler: uzman önerileri

3. Sosyal Çevre ve Kulüpler: Yeni bir ortama uyum sağlamak ve çevre edinmek, üniversite hayatında önemli bir adım. Tekin Şahin, üniversite öğrenci kulüplerinin sosyalleşme ve kişisel gelişim için büyük bir kaynak olduğunu vurguluyor. Kendinizi en yakın hissettiğiniz kulüplere katılarak sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmek için destek almanın da önemine değiniyor.