Üniversiteye kayıt süreci başlıyor! İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıt sürecine giriyor. Peki kayıt sırasında hangi belgelere ihtiyaç var, OBP puanı hangi durumda düşer, e-Devlet kaydı nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar…
KAYITLAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR
YKS sonuçlarının ardından tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan 778 bin 298’i bir yükseköğretim kurumuna yerleşti.
Devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 75.8 olarak açıklandı. Adaylar kayıt işlemlerini yarından itibaren başlatabilecek.
E-DEVLET YA DA YÜZ YÜZE KAYIT
Adayların kazandıkları üniversite, yaşadıkları şehirdeyse kayıt işlemleri okulda yapılabiliyor.
Farklı şehirdeki üniversiteye yerleşenler ise e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecek.
BELGELER OKULDA TESLİM EDİLECEK
e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran adayların, üniversitelerin istediği belgeleri akademik yıl başladığında ibraz etmesi gerekiyor.
Diploma, mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf ve gerekiyorsa ödeme dekontu kayıt sırasında istenen belgeler arasında.
KAYIT TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN
ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek.
Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptıracaklar için son gün 5 Eylül.
OBP PUANINIZ YARIYA DÜŞER
Bir bölüme yerleşip kayıt yaptırmayan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) gelecek yıl yarı yarıya kesilecek.
OBP kesintisi yapılmaması için kayıt işleminin mutlaka tamamlanması gerekiyor.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE HAKKI
Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci, ‘sınavsız ikinci üniversite’ imkânından yararlanabiliyor.
Bu seçenekle öğrenciler, başka bir alanda eğitim fırsatı elde edebiliyor.