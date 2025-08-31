Üniversiteye kayıt süreci başlıyor! İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar

KAYITLAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR



YKS sonuçlarının ardından tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan 778 bin 298’i bir yükseköğretim kurumuna yerleşti.



Devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 75.8 olarak açıklandı. Adaylar kayıt işlemlerini yarından itibaren başlatabilecek.