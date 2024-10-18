Uzmanlar okul çağındaki çocukları akran zorbalığına karşı uyardı

Okullar açıldı, velilerin dikkat etmesi gereken konular da arttı. Akran zorbalığının tespiti ve müdahalesi için ailelerin alacağı en önemli önlem çocuklarını iyi tanımak. Uzmanlar konuya ilişkin şu yorumları yaptı:



- Vücudunda açıklamakta zorlanacağı morluklar yaralar çiziklerin olması okula gitme noktasında isteksizliklerin olması beraberinde bunu okul ve akademik başarısındaki düşüşlerin takip etmesi normal zamanda günlük hayatında yapmaktan keyif aldığı hoşlandığı etkinlikleri ve faaliyetleri Artık eskisi gibi keyif almamaya başlaması…

- Bir kere çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Çocuklarının davranışlarında onların zorbalığa uğradığına yönelik bir gözlemleri olursa ilk olarak sakinliklerini korumalılar. Sağlıklı iletişim kurarken ne küçümsemeliler ne de çocuklarını eleştirel ve yargılayıcı bir tutumla değerlendirmemeliler ve yargılamamalılar.

Sanal dünya bazen bir alay, bazen de fiziksel bir şiddetle ortaya çıkan akran zorbalığını körüklüyor.

Sanal ortamdaki zorbalığa karşı korunmak için ailelerin ekran gözetimi yapması gerekiyor. Uzmanlar çocuklara tablet ya da telefon vermek yerine sanatsal ve sportif aktiviteleri yönlendirilmesini öneriyor.

- Her şeyi sanalda yaşamaya başlıyor ve insan ilişkilerinde ikili ilişkilerinde sorunlar baş göstermeye başlıyor. Sağlıklı iletişim kurması yönünde becerilerini geliştiremeyebiliyor. Saldırgan bir tavır gösterme eğilim de olabiliyorlar. Gergin, agresif bir tavır gösterebiliyorlar.