Veliler dikkat! Korsan servis alarmı: Fazla ücret isteyen servisçi nereye şikayet edilir?

Yiğiner, çocukların can güvenliği için yetki belgesi bulunmayan korsan araçlardan uzak durulması gerektiğini ve UKOME ile belediyelerin belirlediği resmî tarifenin üzerinde hiçbir servisçinin ek ücret talep edemeyeceğini vurguladı.

"KORSAN SERVİSLER ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Servis seçiminde yalnızca fiyatın değil, güvenlik ve mevzuata uygunluğun esas alınması gerektiğini belirten Mehmet Yiğiner şu hususlara dikkat çekti:

Yetki ve Uygunluk Belgeleri: Servis araçlarının ruhsatlı, gerekli belediye izinlerine sahip ve periyodik denetimlerden geçmiş olması şart.

Haksız Rekabet ve Risk: Denetimsiz çalışan korsan servislerin hem çocukların güvenliğini tehlikeye attığını hem de yükümlülüklerini yerine getiren esnafı mağdur ettiğini belirtti.

RESMÎ TARİFENİN ÜZERİNDE ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Servis fiyatlandırma yetkisinin büyükşehirlerde UKOME, diğer illerde ise belediye meclisleri ve ilgili daire başkanlıklarında olduğunu hatırlatan TŞOF Başkanı, velilerin haklarını şu sözlerle açıkladı:

"Servisçiler, yetkili kurumlar tarafından belirlenen resmî tarifenin dışında bir ücret talep edemez. Belirlenen ücretin üzerinde fiyat isteyen ya da mevzuata aykırı davranan servis şoförleri hakkında velilerimiz bağlı bulundukları servis aracı işletmecileri esnaf odalarına başvurabilir. Sorun çözülmezse belediyelerin zabıta müdürlüklerine şikayette bulunulabilir; kurallara uymayan servisçilere gereken idari cezalar uygulanacaktır."