Veliler dikkat! Korsan servis alarmı: Fazla ücret isteyen servisçi nereye şikayet edilir?

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci servisleri, korsan taşımacılık ve servis ücret tarifelerine ilişkin velilere yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Veliler dikkat! Korsan servis alarmı: Fazla ücret isteyen servisçi nereye şikayet edilir?
Yayınlanma: Güncellenme:

Yiğiner, çocukların can güvenliği için yetki belgesi bulunmayan korsan araçlardan uzak durulması gerektiğini ve UKOME ile belediyelerin belirlediği resmî tarifenin üzerinde hiçbir servisçinin ek ücret talep edemeyeceğini vurguladı.

"KORSAN SERVİSLER ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Servis seçiminde yalnızca fiyatın değil, güvenlik ve mevzuata uygunluğun esas alınması gerektiğini belirten Mehmet Yiğiner şu hususlara dikkat çekti:

Yetki ve Uygunluk Belgeleri: Servis araçlarının ruhsatlı, gerekli belediye izinlerine sahip ve periyodik denetimlerden geçmiş olması şart.
Haksız Rekabet ve Risk: Denetimsiz çalışan korsan servislerin hem çocukların güvenliğini tehlikeye attığını hem de yükümlülüklerini yerine getiren esnafı mağdur ettiğini belirtti.

RESMÎ TARİFENİN ÜZERİNDE ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Servis fiyatlandırma yetkisinin büyükşehirlerde UKOME, diğer illerde ise belediye meclisleri ve ilgili daire başkanlıklarında olduğunu hatırlatan TŞOF Başkanı, velilerin haklarını şu sözlerle açıkladı:

"Servisçiler, yetkili kurumlar tarafından belirlenen resmî tarifenin dışında bir ücret talep edemez. Belirlenen ücretin üzerinde fiyat isteyen ya da mevzuata aykırı davranan servis şoförleri hakkında velilerimiz bağlı bulundukları servis aracı işletmecileri esnaf odalarına başvurabilir. Sorun çözülmezse belediyelerin zabıta müdürlüklerine şikayette bulunulabilir; kurallara uymayan servisçilere gereken idari cezalar uygulanacaktır."

Eskişehir'de akılalmaz olay! 1 aydır kulağı ağrıyan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktıEskişehir'de akılalmaz olay! 1 aydır kulağı ağrıyan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

okul servisi
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Aile şirketi gibi çalışan çete 30 kişiyi 25 milyon lira dolandırdı
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
16'sı kırmızı bültenle aranan 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Sosyal medya fenomeni dahil 4 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş davasında karar
71 ilde uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu
7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Sarı torba nedir? Sarı torba nedir?
Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum