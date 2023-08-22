Veliler, öğrenciler dikkat! 4 gün okul 3 gün tatil sistemi mi geliyor?
Okullar 4 gün mü olacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2023 Okullar kaç gün olacak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer alıyor. Son günlerde gündemi meşgul eden ve okulların 4 gün olarak devam edeceği, tatilin ise 3 gün olacağı yönündeki haberlere resmi bir açıklama geldi.
Son günlerde gündemi meşgul eden ve okulların 4 gün olarak devam edeceği, tatilin ise 3 gün olacağı yönündeki haberlere resmi bir açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan böyle bir karar olmadığının ve konuyla ilgili herhangi bir duyurunun yapılmadığının altı çizildi. Yani, okulların 4 gün olarak devam edeceği ve tatilin 3 gün olacağı şeklindeki iddiaların doğru olmadığı resmi olarak açıklanmış oldu. Bu haberlerin spekülatif ve yanıltıcı olduğu belirtildi.
"MEB tarihi kararını duyurdu: 4 gün okul 3 gün tatil" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 21, 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir karar alınmamış, konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmamıştır.⬇️ pic.twitter.com/3wgkq6mye2