Velilere yeni eğitim yılında kantin ve korsan servis uyarısı

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velilere okul kantinleri dışında alışveriş yapmamaları gerektiğini belirtti. “Veliler, çocuklarına okul kantinleri dışında alışveriş yapmamaları gerektiğini açıkça anlatmalıdır. Okul kantinleri, okul idareleri tarafından düzenli olarak denetlendiği için güvenli bir alışveriş yeri sağlar” dedi.

Korsan Servisler Konusunda Dikkatli Olunmalı

Palandöken ayrıca, okul servisi seçiminde velilerin dikkatli olmalarını önerdi. “Piyasada korsan servisler bu yıl daha fazla görünür olabilir. Ancak, veliler korsan servislerin ucuzluğuna kapılmamalı ve bu tür servislerden kesinlikle uzak durmalıdır” şeklinde konuştu.