Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren köklü bir değişikliğe imza atarak 81 il valiliğine resmi yazı gönderdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren ölçme ve değerlendirme sisteminde yeni bir süreci başlattı.
MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıda, okullarda kademeli olarak "beceri ve gelişim raporu" uygulamasına geçildiği bildirildi. Bu değişiklikle birlikte, veliler ve öğrenciler artık sadece akademik notları değil, öğrencinin çok yönlü gelişimini içeren verileri de takip edebilecek.
ÖĞRENCİNİN "BECERİ HARİTASI" ÇIKARILACAK
Yeni modelin odağında öğrencinin yalnızca akademik başarısı bulunmuyor. Bakanlığın belirlediği yeni sistem; alan becerileri, kavramsal yetkinlikler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsıyor.
Öğretmenler, ünite ve temaların işleniş zamanlarını dikkate alarak öğrencilerin bu becerileri ne ölçüde edindiğine dair verileri düzenli olarak sisteme işleyecek. Yıl sonunda ise toplanan bu veriler, veliye bir "beceri haritası" şeklinde sunulacak.
Bakanlık tarafından gönderilen yazıya göre uygulama kademeli olarak hayata geçiriliyor. Mevcut takvime göre işleyiş şu şekilde olacak:
Okul Öncesi: Beceri edinim ve gelişim raporu verilmeye başlandı.
İlkokul (1. ve 2. Sınıf): Süreç odaklı gelişim takibi uygulaması devam ediyor.
Ortaokul (5. ve 6. Sınıf) ile Lise (Hazırlık, 9. ve 10. Sınıf): Bu kademelerde birinci yarıyılda klasik "karne" verilmeye devam edilecek. Ancak ikinci dönem sonunda öğrenciler, karneleriyle birlikte detaylı bir "gelişim raporu" da alacak.
Bakanlık yazısında, yeni müfredat programlarının işlevsel uygulanabilmesi için öğrenme sürecindeki ilerlemenin takibinin kritik olduğu vurgulandı.
Yeni sistemin veli ve okul iş birliğine sağlayacağı katkılar ise şöyle sıralandı:
Veliler, çocuklarının gelişim süreçlerini somut veriler üzerinden düzenli olarak izleyebilecek.
Öğrencinin güçlü olduğu alanlar ile desteklenmesi gereken eksik yönleri net bir şekilde tespit edilecek.
Okul ve veli arasındaki iş birliği güçlendirilerek, öğrencinin gelişimi bütüncül bir şekilde desteklenecek.