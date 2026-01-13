Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem

Bakanlık tarafından gönderilen yazıya göre uygulama kademeli olarak hayata geçiriliyor. Mevcut takvime göre işleyiş şu şekilde olacak:

Okul Öncesi: Beceri edinim ve gelişim raporu verilmeye başlandı.

İlkokul (1. ve 2. Sınıf): Süreç odaklı gelişim takibi uygulaması devam ediyor.

Ortaokul (5. ve 6. Sınıf) ile Lise (Hazırlık, 9. ve 10. Sınıf): Bu kademelerde birinci yarıyılda klasik "karne" verilmeye devam edilecek. Ancak ikinci dönem sonunda öğrenciler, karneleriyle birlikte detaylı bir "gelişim raporu" da alacak.