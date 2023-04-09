Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

77 ilde, 463 bina ve 5 bin 601 salonda yapılan sınavda, 19 bin 404 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Bu yıl sınava başvuran aday sayısı, geçen yıla göre yaklaşık 20 bin artışla 133 bin 91 oldu.

YDS/1, 20 dilde uygulandı. 117 bin 386 aday İngilizce, 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava girdi.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-YDS/1'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 19 Nisan'da 23.59'da sona erecek.