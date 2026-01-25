Yarın okul var mı? 26 Ocak Pazartesi okullar açılıyor mu, 15 tatil kaç gün?

Milyonlarca öğrenci ve veli “Yarın okul var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre yarıyıl tatilinin biteceği tarih ve ikinci dönem başlangıcı netleşti. İşte 2026 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm tatil tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatilinin bitiş tarihi netleşti. 19 Ocak 2026’da başlayan 15 tatilin ardından öğrenciler için ikinci dönem hazırlıkları başladı.

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okul var mı?”, “15 tatil ne zaman bitecek?” sorularına yanıt ararken, MEB tarafından paylaşılan resmi takvimle tüm detaylar belli oldu.

YARIN OKUL VAR MI?

Hayır.
Yarıyıl tatili devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 15 tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu nedenle öğrenciler yarın da tatilde olacak.

Okullar, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi.

Bunun ardından başlayan yarıyıl tatili:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma olarak uygulanacak. Öğrenciler 2 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem ara tatili:

16 Mart 2026 Pazartesi
20 Mart 2026 Cuma
tarihleri arasında yapılacak.

2026 OKUL TATİL TAKVİMİ

Birinci Dönem Ara Tatili:
10 Kasım 2025 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (15 Tatil):
19 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili:
16 Mart 2026 – 20 Mart 2026

Yaz Tatili Başlangıcı:
26 Haziran 2026 Cuma

15 tatil
