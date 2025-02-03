Yarıyıl tatili sona erdi, ders zili çaldı! Peki 2024-2025 eğitim yılı ne zaman bitecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibariyle başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından tekrar ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler, 9 Eylül 2024’te başladıkları eğitim-öğretim yılına bugün ikinci dönemle devam ediyor.

17 Ocak'ta karnelerini alarak tatil yapmaya başlayan öğrenciler, iki haftalık dinlenmenin ardından 75 binden fazla okulda, 750 bine yakın derslikte eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Bugün, okullarda çalan ilk ders ziliyle birlikte öğrenciler ikinci dönemin ilk dersini almaya başladılar.

ÖĞRENCİLER TATİLDE NELER YAPTI?

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri tatillerini verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerden Dina Duman, tatil boyunca sinemaya gittiğini ve kitap okuduğunu belirtti. Emir Alp Özel ise "Dışarı çıktım, top oynadım, ders çalıştım, kitap okudum. Evde çok film izledim, sinemaya gittim." şeklinde konuştu. Bir diğer öğrenci Derya Coşkun ise tatilde voleybol oynadığını, dışarıda vakit geçirdiğini ve sinemaya gittiğini ifade etti.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öğrenciler, 31 Mart-4 Nisan arasındaki ara tatilden sonra 20 Haziran 2025'te yaz tatiline çıkacak. Bu yıl eğitim öğretim yılı, 2024-2025 takvimine göre 20 Haziran Cuma günü sona erecek.