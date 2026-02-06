YKS 2026 başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda beklenen süreç resmen başladı. ÖSYM, adayların merakla beklediği sınav takvimini, oturum saatlerini ve sonuç açıklama tarihini netleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
YKS 2026 başvuruları başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite hayali kuran binlerce aday için başvuru ekranını erişime açtı. 6 Şubat itibarıyla başlayan süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru işlemlerini, 2026 YKS kılavuzunda belirtilen yönergelere göre tamamlaması ve sürecin geçerli olabilmesi için sınav ücretini yatırması gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, normal başvuru süreci 6 Şubat'ta başlayıp 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu tarih aralığında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise "geç başvuru" hakkı tanınacak. Geç başvurular, 10 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da sona erecek.

2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde toplam üç oturum şeklinde uygulanacak. İki güne yayılacak sınav takvimi şu şekilde işleyecek:

1. Oturum: Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

3. Oturum: Aynı günün son sınavı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Pazar günü saat 15.45’te yapılacak.

SONUÇLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

İki gün süren sınav maratonunun ardından adaylar için sonuç heyecanı başlayacak. ÖSYM, değerlendirme sürecinin ardından 2026 YKS sonuçlarını 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edecek.

Son dakika... Erzincan'da deprem oldu!Son dakika... Erzincan'da deprem oldu!Yurt
6 Şubat Cuma hutbesi: Diyanet’ten depremin yıl dönümünde anlamlı mesajlar6 Şubat Cuma hutbesi: Diyanet’ten depremin yıl dönümünde anlamlı mesajlarYurt
ösym YKS
Günün Manşetleri
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
20 il için "sarı kod" verildi! 20 il için "sarı kod" verildi!
İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları
Emekli maaş hesabı değişiyor: Prime göre yeni düzen yolda Emekli maaş hesabı değişiyor: Prime göre yeni düzen yolda