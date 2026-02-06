YKS 2026 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite hayali kuran binlerce aday için başvuru ekranını erişime açtı. 6 Şubat itibarıyla başlayan süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru işlemlerini, 2026 YKS kılavuzunda belirtilen yönergelere göre tamamlaması ve sürecin geçerli olabilmesi için sınav ücretini yatırması gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, normal başvuru süreci 6 Şubat'ta başlayıp 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu tarih aralığında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise "geç başvuru" hakkı tanınacak. Geç başvurular, 10 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da sona erecek.

2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde toplam üç oturum şeklinde uygulanacak. İki güne yayılacak sınav takvimi şu şekilde işleyecek:

1. Oturum: Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

3. Oturum: Aynı günün son sınavı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Pazar günü saat 15.45’te yapılacak.

SONUÇLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

İki gün süren sınav maratonunun ardından adaylar için sonuç heyecanı başlayacak. ÖSYM, değerlendirme sürecinin ardından 2026 YKS sonuçlarını 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edecek.