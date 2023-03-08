YKS başvuru ekranı açıldı! YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav başvurusu nereden yapılır? Başvurular başladı...
Milyonlarca adayın beklediği YKS ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Sınav tarihleri duyurulurken YKS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?, YKS sınavı başvuru ekranı sorgulamaları yapılmaya devam ediyor. İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama ve YKS sınav başvuru ekranı linki...
Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. YKS'nin ne zaman yapılacağı, YKS'ye nasıl ve nereden başvurulacağı, başvuru ücreti ve YKS başvuru kılavuzu ile ilgili konular araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamayla YKS ile ilgili detaylar netleşti...
Peki 2023 YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? YKS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte ÖSYM'den gelen o açıklama ve YKS ile ilgili detaylar...
YKS NE ZAMAN? YKS SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI MI? BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Üniversite hayali kuran milyonlarca kişinin katılım sağlayacağı YKS ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM, yaptığı açıklama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
- Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.