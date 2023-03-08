YKS başvuru ekranı açıldı! YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav başvurusu nereden yapılır? Başvurular başladı...

Peki 2023 YKS başvuruları başladı mı? YKS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? YKS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte ÖSYM'den gelen o açıklama ve YKS ile ilgili detaylar...