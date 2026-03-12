YKS başvuruları için son saatler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için adayların beklediği başvuru sürecinde sona gelindi. ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta açılan sistem bugün kapanıyor. Henüz başvuru yapmamış veya ödeme işlemini tamamlamamış adayların işlemlerini bugün içerisinde bitirmesi gerekiyor.

Başvuru Merkezleri: İşlemler, resmi çalışma saati bitimine kadar yapılabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): Başvurular ve sınav ücreti ödemeleri bugün saat 23.59’a kadar dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan sınava ilişkin tüm teknik ayrıntılar ve kurallar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için ödeme onayı ekranını mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor.